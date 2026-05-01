Château-Thierry

CONCERT DES MARINES

Rue des Garats Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

À l’occasion des 250 ans de l’amitié franco-américaine, la Ville de Château-Thierry accueille les musiciens des Marines américains pour un concert exceptionnel.

Rendez-vous le vendredi 22 mai à 18h, jardin des Petits Prés, pour un moment musical unique en plein air.

Concert gratuit, ouvert à tous.

⚠️ Dans le cadre du plan Vigipirate, des contrôles de sécurité pourront être mis en place à l’entrée du site. Merci de votre compréhension.

Venez nombreux pour profiter de ce grand rendez-vous musical !

Source: Ville de Château-Thierry

À l’occasion des 250 ans de l’amitié franco-américaine, la Ville de Château-Thierry accueille les musiciens des Marines américains pour un concert exceptionnel.

Rendez-vous le vendredi 22 mai à 18h, jardin des Petits Prés, pour un moment musical unique en plein air.

Concert gratuit, ouvert à tous.

⚠️ Dans le cadre du plan Vigipirate, des contrôles de sécurité pourront être mis en place à l’entrée du site. Merci de votre compréhension.

Venez nombreux pour profiter de ce grand rendez-vous musical !

Source: Ville de Château-Thierry .

Rue des Garats Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

To mark the 250th anniversary of the Franco-American friendship, the town of Château-Thierry welcomes the musicians of the US Marines for an exceptional concert.

Rendezvous on Friday, May 22 at 6pm in the Jardin des Petits Prés, for a unique musical experience in the open air.

Free concert, open to all.

?? As part of the Vigipirate plan, security checks may be carried out at the entrance to the site. Thank you for your understanding.

We look forward to seeing you there!

Source: Ville de Château-Thierry

L’événement CONCERT DES MARINES Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-15 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne