Château-Thierry

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine

Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 11:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

La Ville de Château-Thierry commémore le 8 juin 2026, la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.

Les Castels et Sud-Axonais sont invités à s’associer à ce temps de recueillement organisé à 11h, au monument de l’Afrique Française du Nord, place Paul Doumer.

Lundi 8 Juin 2026 11:00

Source: Ville de Château-Thierry

La Ville de Château-Thierry commémore le 8 juin 2026, la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.

Les Castels et Sud-Axonais sont invités à s’associer à ce temps de recueillement organisé à 11h, au monument de l’Afrique Française du Nord, place Paul Doumer.

Lundi 8 Juin 2026 11:00

Source: Ville de Château-Thierry .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

On June 8, 2026, the town of Château-Thierry commemorates the national day of tribute to those who died for France in Indochina.

Castels and Sud-Axonais are invited to join in this time of remembrance at 11am, at the French North Africa monument, Place Paul Doumer.

Monday June 8th 2026 11:00

Source: Ville de Château-Thierry

L’événement Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne