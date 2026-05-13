Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Château-Thierry
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Château-Thierry lundi 8 juin 2026.
Château-Thierry
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine
Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 11:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
La Ville de Château-Thierry commémore le 8 juin 2026, la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.
Les Castels et Sud-Axonais sont invités à s’associer à ce temps de recueillement organisé à 11h, au monument de l’Afrique Française du Nord, place Paul Doumer.
Lundi 8 Juin 2026 11:00
Source: Ville de Château-Thierry
La Ville de Château-Thierry commémore le 8 juin 2026, la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.
Les Castels et Sud-Axonais sont invités à s’associer à ce temps de recueillement organisé à 11h, au monument de l’Afrique Française du Nord, place Paul Doumer.
Lundi 8 Juin 2026 11:00
Source: Ville de Château-Thierry .
Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On June 8, 2026, the town of Château-Thierry commemorates the national day of tribute to those who died for France in Indochina.
Castels and Sud-Axonais are invited to join in this time of remembrance at 11am, at the French North Africa monument, Place Paul Doumer.
Monday June 8th 2026 11:00
Source: Ville de Château-Thierry
L’événement Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
À voir aussi à Château-Thierry (Aisne)
- CONCERT DES MARINES Château-Thierry 22 mai 2026
- La nuit européenne des musées Château-Thierry 23 mai 2026
- 1 km de danse à Château-Thierry 2026 Château-Thierry 30 mai 2026
- Visite du jardin Jacopin, Jardin Jacopin, Château-Thierry 5 juin 2026
- Exposition Maquettes historiques multi-époques Château-Thierry 6 juin 2026