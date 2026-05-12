Château-Thierry

Exposition Maquettes historiques multi-époques

Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

L’Office national des combattants et des victimes de guerre organise une exposition de maquettes historiques retraçant différentes périodes majeures de l’Histoire, de l’époque napoléonienne aux conflits contemporains, en passant par la Première et la Seconde Guerre mondiale, la guerre ferroviaire, les A.F.N et les OPEX.

Cette exposition propose un travail de mémoire et de reconstitution permettant d’illustrer l’évolution des conflits et leurs enjeux à travers des maquettes détaillées.

Elle se tiendra à Château-Thierry, à la salle du 8 rue du Château, le samedi 6 juin 2026 de 10h à 18h et le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h.

En complément, des projections de documentaires seront proposées tout au long du week-end. Le samedi 6 juin, seront diffusés des films consacrés à la Première Guerre mondiale à 10h30, à la Seconde Guerre mondiale à 14h, puis au rail pendant la guerre à 16h. Le dimanche 7 juin sera consacré à la guerre d’Algérie à 10h30 et aux conflits modernes à 14h.

L’entrée est gratuite.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter direction.apacfrance@gmail.com

Source: https://www.chateau-thierry.fr

L’Office national des combattants et des victimes de guerre organise une exposition de maquettes historiques retraçant différentes périodes majeures de l’Histoire, de l’époque napoléonienne aux conflits contemporains, en passant par la Première et la Seconde Guerre mondiale, la guerre ferroviaire, les A.F.N et les OPEX.

Cette exposition propose un travail de mémoire et de reconstitution permettant d’illustrer l’évolution des conflits et leurs enjeux à travers des maquettes détaillées.

Elle se tiendra à Château-Thierry, à la salle du 8 rue du Château, le samedi 6 juin 2026 de 10h à 18h et le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h.

En complément, des projections de documentaires seront proposées tout au long du week-end. Le samedi 6 juin, seront diffusés des films consacrés à la Première Guerre mondiale à 10h30, à la Seconde Guerre mondiale à 14h, puis au rail pendant la guerre à 16h. Le dimanche 7 juin sera consacré à la guerre d’Algérie à 10h30 et aux conflits modernes à 14h.

L’entrée est gratuite.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter direction.apacfrance@gmail.com

Source: https://www.chateau-thierry.fr .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (French National Office for Combatants and Victims of War) is organizing an exhibition of historical models retracing various major periods in history, from the Napoleonic era to contemporary conflicts, including the First and Second World Wars, the railway war, the A.F.N and OPEX.

The exhibition uses detailed models to illustrate the evolution of conflicts and the issues at stake.

It will be held in Château-Thierry, at the Salle du 8 rue du Château, on Saturday June 6, 2026 from 10am to 6pm and on Sunday June 7, 2026 from 10am to 5pm.

In addition, documentary films will be shown throughout the weekend. On Saturday June 6, films dedicated to the First World War will be screened at 10.30am, followed by the Second World War at 2pm, and railways during the war at 4pm. Sunday June 7 will be devoted to the Algerian War at 10:30 am and modern conflicts at 2 pm.

Admission is free.

For further information, please contact: direction.apacfrance@gmail.com

Source: https://www.chateau-thierry.fr

L’événement Exposition Maquettes historiques multi-époques Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne