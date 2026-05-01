La nuit européenne des musées Château-Thierry
La nuit européenne des musées Château-Thierry samedi 23 mai 2026.
Château-Thierry
La nuit européenne des musées
Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, les musées ouvriront gratuitement leurs portes de 19h jusqu’à 23h. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.
La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, les musées ouvriront gratuitement leurs portes de 19h jusqu’à 23h. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. .
Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
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English :
European Museum Night will take place on Saturday, May 23, 2026. That evening, museums will open their doors free of charge from 7pm to 11pm. Illuminated tours, playful itineraries, projections and special events will give the public a fun and convivial museum experience.
L’événement La nuit européenne des musées Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-10 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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