Château-Thierry

Fête de la musique

Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin, c’est la Fête de la musique à Château-Thierry!

Pendant toute la soirée, la musique résonnera ici et dans toute la France pour célébrer de la manière la plus festive possible la nuit la plus courte de l’année et le début de l’été.

C’est un événement qu’on célèbre à Château-Thierry tous les ans, depuis son instauration en 1982. Cette fête de la musique se déroule traditionnellement le jour du solstice d’été, à savoir le 21 juin.

Source: Ville de Château-Thierry

Le 21 juin, c’est la Fête de la musique à Château-Thierry!

Pendant toute la soirée, la musique résonnera ici et dans toute la France pour célébrer de la manière la plus festive possible la nuit la plus courte de l’année et le début de l’été.

C’est un événement qu’on célèbre à Château-Thierry tous les ans, depuis son instauration en 1982. Cette fête de la musique se déroule traditionnellement le jour du solstice d’été, à savoir le 21 juin.

Source: Ville de Château-Thierry .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

June 21 is Fête de la musique in Château-Thierry!

Throughout the evening, music will resound here and throughout France to celebrate the shortest night of the year and the beginning of summer in the most festive way possible.

It’s an event that Château-Thierry has celebrated every year since its inception in 1982. The music festival traditionally takes place on the day of the summer solstice, June 21.

Source: Ville de Château-Thierry

L’événement Fête de la musique Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne