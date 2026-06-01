Féru des Sciences Journées Européennes de l’Archéologie Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange samedi 13 juin 2026.

Jarville-la-Malgrange

Féru des Sciences Journées Européennes de l’Archéologie

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour la première fois, la Métropole du Grand Nancy associe ses établissements (Laboratoire d’Archéologie des Métaux, Féru des sciences et Château de Montaigu) à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie pour vous faire découvrir leur village de l’archéologie dédié, cette année, au Moyen Âge.

A travers des démonstrations, des visites et des ateliers de création, découvrez la programmation de ce weekend exceptionnel qui s’adresse à tous les publics, des familles aux professionnels, du simple curieux au féru d’archéologie.

Au programme visites flash du Laboratoire d’Archéologie des Métaux habituellement fermé au public, démonstration de taille de pierre, d’ébénisterie et de tissage, rencontre avec des archéologues, visite des collections archéologiques du Château de Montaigu, planétarium, animation pédagogique autour d’une tombe mérovingienne reconstituée, production de métal en bas fourneau, forge et coulée de métal, découverte d’un campement médiéval… et bien d’autres choses à découvrir !

Pour certaines activités à jauge limitée (planétarium, atelier de tissage, visite du château), la réservation en ligne est fortement conseillée.

Village réalisé en partenariat avec l’Inrap, la DRAC Grand Est, l’Université de Lorraine, l’Iramat-CNRS et la ville de Nancy.Tout public

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Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

For the first time, the Métropole du Grand Nancy is teaming up with its establishments (Laboratoire d’Archéologie des Métaux, Féru des sciences and Château de Montaigu) for the European Archaeology Days, to let you discover their archaeology village, dedicated this year to the Middle Ages.

Through demonstrations, tours and creative workshops, discover the program for this exceptional weekend, aimed at all audiences, from families to professionals, from the simply curious to the archaeology buff.

On the program: flash visits to the Laboratoire d’Archéologie des Métaux, usually closed to the public, stone-cutting, cabinet-making and weaving demonstrations, meetings with archaeologists, a tour of the Château de Montaigu’s archaeological collections, a planetarium, educational activities around a reconstructed Merovingian tomb, metal production in a low furnace, metal forging and casting, discovery of a medieval camp… and much more to discover!

For certain limited-audience activities (planetarium, weaving workshop, castle tour), online booking is strongly recommended.

Village created in partnership with Inrap, DRAC Grand Est, Université de Lorraine, Iramat-CNRS and the City of Nancy.

L’événement Féru des Sciences Journées Européennes de l’Archéologie Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-06-08 par DESTINATION NANCY