« Fest an noz » à l’écomusée de la Bintinais Écomusée de la Bintinais Rennes Samedi 23 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.

**Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.**

Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique !

Au rythme de la bombarde, du violon et de l’accordéon, laissez-vous porter par ce “Fest an noz”.

_Programmation musicale à venir._

Crêpes et galettes pour se restaurer

Avec le [Cercle celtique de Rennes.](https://www.cercleceltiquederennes.org/)

**En pratique :** Sam. 23 mai. Ouverture jusqu’à minuit. Gratuit.

**Pour venir :**

Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable sécurisée (depuis Rennes et Noyal-Châtillon)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:59:00.000+02:00

1

https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

Écomusée de la Bintinais la Bintinais, 35000 Rennes, France Noyal-sur-Seiche Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr 0299513815

© Ecomusée du Pays de Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

