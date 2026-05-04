« Fest an noz » à l’écomusée de la Bintinais Écomusée de la Bintinais Rennes
« Fest an noz » à l’écomusée de la Bintinais Écomusée de la Bintinais Rennes samedi 23 mai 2026.
« Fest an noz » à l’écomusée de la Bintinais Écomusée de la Bintinais Rennes Samedi 23 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.
**Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.**
Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique !
Au rythme de la bombarde, du violon et de l’accordéon, laissez-vous porter par ce “Fest an noz”.
_Programmation musicale à venir._
Crêpes et galettes pour se restaurer
Avec le [Cercle celtique de Rennes.](https://www.cercleceltiquederennes.org/)
**En pratique :** Sam. 23 mai. Ouverture jusqu’à minuit. Gratuit.
**Pour venir :**
Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable sécurisée (depuis Rennes et Noyal-Châtillon)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:59:00.000+02:00
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https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr
Écomusée de la Bintinais la Bintinais, 35000 Rennes, France Noyal-sur-Seiche Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr 0299513815
© Ecomusée du Pays de Rennes
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