Pornic

Fest Deiz ha Noz

Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Cercle Celtique de Pornic propose un grand Fest Noz sur la Ria



Initiation aux danses bretonnes .

Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh

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English :

The Cercle Celtique de Pornic proposes a big Fest Noz on the Ria

L’événement Fest Deiz ha Noz Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic