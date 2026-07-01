AGENDA · Plonévez-du-Faou
Fest Jazz Extra Muros à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou
samedi 25 juillet 2026 · Plonévez-du-Faou
Informations pratiques
Plonévez-du-Faou
Fest Jazz Extra Muros à Plonévez-du-Faou
Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Fest Jazz Extra Muros à Plonévez-du-Faou
Place de l’église de 10h30 à 12h00 avec les Poissons Voyageurs le samedi 25 juillet
Gratuit .
Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fest Jazz Extra Muros à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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