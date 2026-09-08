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Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc, Le Phare, Toulouse (31), Tournefeuille

samedi 10 octobre 2026 · Le Phare, Toulouse (31) · Tournefeuille

Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc, Le Phare, Toulouse (31), Tournefeuille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Le Phare, Toulouse (31)
Adresse
32 bis Rte de Tarbes, 31000 Toulouse, France
Ville
31170 Tournefeuille
Département
Haute-Garonne
Tarif
A definir

Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc Samedi 10 octobre, 20h00 Le Phare, Toulouse (31) Haute-Garonne

A definir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T01:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T01:00:00+02:00

À l’occasion de ses 25 ans, l’association Breizh en Oc organise un événement exceptionnel : un Fest Noz Baleti qui réunira musiciens bretons et occitans pour une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la convivialité.

Le rendez-vous est donné samedi 10 octobre 2026 à la Salle Le …

source: Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc – AgendaTrad

Le Phare, Toulouse (31) 32 bis Rte de Tarbes, 31000 Toulouse, France Tournefeuille 31170 Quéfets Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/fest-noz-baleti-25ans-breizh-oc.f5bfc7gm »}]
avec Bagad Bro Tolosa, Herriwenn et Rémi Geffroy baltrad balfolk

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