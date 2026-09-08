Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc, Le Phare, Toulouse (31), Tournefeuille
samedi 10 octobre 2026 · Le Phare, Toulouse (31) · Tournefeuille
Informations pratiques
Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc Samedi 10 octobre, 20h00 Le Phare, Toulouse (31) Haute-Garonne
A definir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T01:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T01:00:00+02:00
À l’occasion de ses 25 ans, l’association Breizh en Oc organise un événement exceptionnel : un Fest Noz Baleti qui réunira musiciens bretons et occitans pour une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la convivialité.
Le rendez-vous est donné samedi 10 octobre 2026 à la Salle Le …
source: Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc – AgendaTrad
Le Phare, Toulouse (31) 32 bis Rte de Tarbes, 31000 Toulouse, France Tournefeuille 31170 Quéfets Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/fest-noz-baleti-25ans-breizh-oc.f5bfc7gm »}]
avec Bagad Bro Tolosa, Herriwenn et Rémi Geffroy baltrad balfolk
À voir aussi à Tournefeuille (Haute-Garonne)
- Portes ouvertes de l’Usine, L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Tournefeuille 19 septembre 2026
- INOUBLIABLE EDITH PIAF Place Roger Panouse Tournefeuille 22 septembre 2026
- MOZART, LE GÉNIE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE Place Roger Panouse Tournefeuille 27 septembre 2026
- Rémy Geffroy + Herriwen – Fest-noz balèti – Festival Occitania, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille 10 octobre 2026
- MOZART ; LE CONCERTO POUR CLARINETTE Place Roger Panouse Tournefeuille 21 octobre 2026