Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc, Le Phare, Toulouse (31), Tournefeuille

Informations pratiques

Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc Samedi 10 octobre, 20h00 Le Phare, Toulouse (31) Haute-Garonne

A definir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T01:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T01:00:00+02:00

À l’occasion de ses 25 ans, l’association Breizh en Oc organise un événement exceptionnel : un Fest Noz Baleti qui réunira musiciens bretons et occitans pour une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la convivialité.

Le rendez-vous est donné samedi 10 octobre 2026 à la Salle Le …

source: Fest-noz Baleti – 25ans de Breizh en Oc – AgendaTrad

Le Phare, Toulouse (31) 32 bis Rte de Tarbes, 31000 Toulouse, France Tournefeuille 31170 Quéfets Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/fest-noz-baleti-25ans-breizh-oc.f5bfc7gm »}]

avec Bagad Bro Tolosa, Herriwenn et Rémi Geffroy baltrad balfolk