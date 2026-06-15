Fest noz & chants de marins Audierne
Fest noz & chants de marins Audierne vendredi 7 août 2026.
Audierne
Fest noz & chants de marins
Place du Général de Gaulle Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
19h: concert de Barababord (chants de marins), restauration (moules, frites, sardines grillées, saucisses, merguez, crêpes)
21h: fest noz avec Kantrerien, Skipailh, Merc’hed Ar Pont .
Place du Général de Gaulle Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 42 60 16
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English :
L’événement Fest noz & chants de marins Audierne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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