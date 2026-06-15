Fest noz & chants de marins Audierne vendredi 7 août 2026.

Audierne

Fest noz & chants de marins

Place du Général de Gaulle Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

19h: concert de Barababord (chants de marins), restauration (moules, frites, sardines grillées, saucisses, merguez, crêpes)

21h: fest noz avec Kantrerien, Skipailh, Merc’hed Ar Pont .

Place du Général de Gaulle Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 42 60 16

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English :

L’événement Fest noz & chants de marins Audierne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz