AGENDA · Crozon
Fest Noz Crozon
vendredi 14 août 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Fest Noz
Ancienne chapelle saint Laurent Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
FEST-NOZ
A l’ancienne chapelle Saint Laurent.
A partir de 20h, animé par les groupes POLLEN, FUBU et LE GALL/SOUBIGOU QUINTET.
Dès 19h00 restauration sur place avec grillades, frites, crêpes et buvette.
Parking à proximité. .
Ancienne chapelle saint Laurent Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 99 40 95 74
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English :
L’événement Fest Noz Crozon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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