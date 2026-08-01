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AGENDA · Crozon

Fest Noz Crozon

vendredi 14 août 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Ancienne chapelle saint Laurent
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Fest Noz

Ancienne chapelle saint Laurent Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

FEST-NOZ
A l’ancienne chapelle Saint Laurent.
A partir de 20h, animé par les groupes POLLEN, FUBU et LE GALL/SOUBIGOU QUINTET.
Dès 19h00 restauration sur place avec grillades, frites, crêpes et buvette.
Parking à proximité.   .

Ancienne chapelle saint Laurent Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 99 40 95 74 

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English :

L’événement Fest Noz Crozon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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