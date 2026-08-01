Informations pratiques

Crozon

Fest Noz

Ancienne chapelle saint Laurent Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

FEST-NOZ

A l’ancienne chapelle Saint Laurent.

A partir de 20h, animé par les groupes POLLEN, FUBU et LE GALL/SOUBIGOU QUINTET.

Dès 19h00 restauration sur place avec grillades, frites, crêpes et buvette.

Parking à proximité. .

Ancienne chapelle saint Laurent Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 99 40 95 74

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English :

L’événement Fest Noz Crozon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime