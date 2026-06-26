Crozon

Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 13:30:00

fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Expérimenter en s’amusant

Le sable dans tous ses états C’est quoi le sable ? De quoi est-il composé ? Existe-t-il un sable ou des sables ?

Le sable nous révèle ses secrets, ses différentes propriétés au travers de différentes expériences, défis et observations.

Durée 1 h 30

Tarifs 8 € / pers.

A partir de 7 ans

Sur réservation .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime