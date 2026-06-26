Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon
Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon mercredi 5 août 2026.
Crozon
Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 13:30:00
fin : 2026-08-05 15:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Expérimenter en s’amusant
Le sable dans tous ses états C’est quoi le sable ? De quoi est-il composé ? Existe-t-il un sable ou des sables ?
Le sable nous révèle ses secrets, ses différentes propriétés au travers de différentes expériences, défis et observations.
Durée 1 h 30
Tarifs 8 € / pers.
A partir de 7 ans
Sur réservation .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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