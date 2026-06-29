Exposition peintures et céramiques contemporaines 2026#3 Espace Artbausa Crozon Crozon

Informations pratiques

Crozon

Exposition peintures et céramiques contemporaines 2026#3

Espace Artbausa Crozon 5 Rue Lamartine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

L’exposition #3 rassemble 5 artistes. Retour au calme, à la porcelaine et, plus largement, à l’essence matérielle de chaque chose.

Jean Girel | Ruth Gurvich | Valérie Hermans | Anaïs Lelièvre | Toshio Shimamura

Commissariat par Stéphanie Le Follic-Hadida

Anaïs Lelièvre qui agit de façon très privilégiée sur le champ de l’installation, céramique et papier, interroge et rend hommage à la géologie, à ses strates superficielles et profondes, ses arrachements, ses déchirures… Ruth Gurvichdéveloppe, au gré de plusieurs installations sur table, un rapport illusionniste et méditatif à la matière. Entre papier et porcelaine, les sens se troublent et vagabondent délicieusement.

Décors peints sur porcelaine interagiront avec la science des émaux de Jean Girel, nourri des lumières bretonnes et avec les bleus irisés de Valérie Hermans. Les macro-photographies de Toshio Shimamura, portraits de fleurs flétries et de nuages fugaces résonneront sereinement dans ce concert de présences céramiques. .

Espace Artbausa Crozon 5 Rue Lamartine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 9 60 00 32 51

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English :

L’événement Exposition peintures et céramiques contemporaines 2026#3 Crozon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime