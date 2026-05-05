Fest Noz de duos en ouverture de la fête de la Bretagne du Pays de Dinan, L’Éprouvette, Saint-André-des-Eaux
Fest Noz de duos en ouverture de la fête de la Bretagne du Pays de Dinan, L’Éprouvette, Saint-André-des-Eaux jeudi 14 mai 2026.
Fest Noz de duos en ouverture de la fête de la Bretagne du Pays de Dinan Jeudi 14 mai, 20h00 L’Éprouvette Côtes-d’Armor
Prix libre (conseillé 5€)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T20:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T20:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:00:00+02:00
Jeudi 14 mai
20h → 23h
️ Prix libre
Bar (à partir de 17h) et petite restauration (à partir de 19h – menu adapté à la soirée) – Sûrement en extérieur selon la météo.
Pour renouer avec les traditions du Fest-Noz : duos de musicien·nes et chanteur·euses pour accompagner le public dans les danses bretonnes. Avec :
– Baslé/Morel,
– Les C Son ‘Neizh,
– Morinière/Goré,
– Pestel/Hogue et
– Herve Vincent/Herve Shanice.
En ouverture de la Fête de la Bretagne de Dinan.
L’Éprouvette 1 Rte de Calorguen, 22630 Saint-André-des-Eaux Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@leprouvette.com »}]
Duos de musicien·nes et chanteur·euses festnoz danse
Les C son ‘Neizh
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