Fest Noz de l’association Beaj Noz Salle du Groëz-Ven Ploemel

Ploemel

Fest Noz de l’association Beaj Noz

Salle du Groëz-Ven Rue du Lenno Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Les festivités démarrent par un après-midi d’animations pour les familles:

À partir de 14 h, animations autour de la musique et de la danse bretonne, présentation de costumes, sensibilisation à la langue bretonne, jeux bretons ou encore balades en calèche seront proposées sur la place du Groëz-Ven.

Un bal pour les enfants, animé par le collectif Les pieds dans l’bal , pour s’initier à la danse bretonne de manière concrète et ludique.

Concours tremplin scène ouverte pour les groupes amateurs et déambulation en musique.

À 18 h 30, apéro-concert animé par le groupe Jimmy Pierre and Friends.

A 20h, fest-noz à la salle du Groëz-Ven, animé par les groupes Ampouailh, Heson, les frères Mahevas, C’hoarezed Guelou et Emilie 2.

Tout public

Animations 5€ Fest-Noz: 8€

Gratuit pour les 14 ans .

Salle du Groëz-Ven Rue du Lenno Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 95 13 34 77

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English :

L’événement Fest Noz de l’association Beaj Noz Ploemel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon