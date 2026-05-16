Karting trophée solidaire Z.A. La Madeleine Ploemel

Ploemel

Karting trophée solidaire

Z.A. La Madeleine Kart 56 Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le Rotary Club d’Auray vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du défi et surtout de la solidarité.

Le jeudi 2 juillet, le karting de Ploemel vibrera au rythme d’un grand challenge inter-entreprises et entre amis au profit de l’association À Chacun son cap, qui offre à des enfants malades des mini-croisières en voilier pour leur permettre d’oublier la maladie le temps de quelques jours.

Au programme 1 h 30 de course et d’adrénaline, un pot d’accueil, une remise des trophées et surtout une formidable occasion de se mobiliser pour une belle cause dans une ambiance festive et accessible à tous.

Entre collègues, clients, amis ou en famille, venez constituer votre équipe et partager un moment unique où chaque tour de piste contribuera à offrir des instants d’évasion et de bonheur à des enfants qui en ont profondément besoin.

Participer, c’est rouler pour eux. Venez nombreux ! .

Z.A. La Madeleine Kart 56 Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 71 71

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English :

L’événement Karting trophée solidaire Ploemel a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon