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Fest Noz de Lochrist Le Conquet

Fest Noz de Lochrist Le Conquet vendredi 14 août 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Conquet

Fest Noz de Lochrist

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Venez vibrer au son du fest-noz et découvrir les danses bretonnes traditionnelles avec les groupes
Duo Alphonse Raguénès et Logann Vince
Skipailh
Hirwazh Faltazy   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Fest Noz de Lochrist

L’événement Fest Noz de Lochrist Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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