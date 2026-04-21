Fest-noz Digresk à Guégon Celtic Rock Live Mairie de Guégon Guégon

Guégon

Fest-noz Digresk à Guégon Celtic Rock Live

Mairie de Guégon 1 Pl. du Général de Gaulle Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la musique, venez vibrer au rythme d’un fest-noz animé par DIGRESK.

Formé en 2008, DIGRESK (décroissance en Breton) marque les esprits. Fort d’une identité unique, tant en studio que sur scène, Digresk offre un cocktail détonant, à la limite de l’improbable du rock, de l’électro et du Hip Hop fusionnant avec la musique traditionnelle. C’est frais, dansant, provocant et inattendu. Digresk c’est aussi parler de valeurs humaines, défendre et soutenir des causes qui lui sont chères.

À 19h. .

Mairie de Guégon 1 Pl. du Général de Gaulle Guégon 56120 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fest-noz Digresk à Guégon Celtic Rock Live Guégon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande