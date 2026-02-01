Visites estivales Manoir Le Val aux Houx Manoir Le Val aux Houx Guégon

Visites estivales Manoir Le Val aux Houx

Manoir Le Val aux Houx Le Val au Houx Guégon Morbihan

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-02

2026-07-03

Le Manoir Le Val aux Houx à Guégon est ouvert au public pour des visites guidées de la cour, du jardin et de la salle basse sous charpente. Tous les jours de 12h à 18h.

D’autres visites guidées sont programmées du 18 au 26 septembre. .

Manoir Le Val aux Houx Le Val au Houx Guégon 56120 Morbihan Bretagne

