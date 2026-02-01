Visites estivales Manoir Le Val aux Houx Manoir Le Val aux Houx Guégon
Visites estivales Manoir Le Val aux Houx Manoir Le Val aux Houx Guégon vendredi 3 juillet 2026.
Visites estivales Manoir Le Val aux Houx
Manoir Le Val aux Houx Le Val au Houx Guégon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-03
Le Manoir Le Val aux Houx à Guégon est ouvert au public pour des visites guidées de la cour, du jardin et de la salle basse sous charpente. Tous les jours de 12h à 18h.
D’autres visites guidées sont programmées du 18 au 26 septembre. .
Manoir Le Val aux Houx Le Val au Houx Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 6 73 48 81 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visites estivales Manoir Le Val aux Houx Guégon a été mis à jour le 2026-01-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande