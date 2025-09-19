Fest Noz du Comité d’animation Le Folgoët salle Kerjézéquel Lesneven
Fest Noz du Comité d’animation Le Folgoët salle Kerjézéquel Lesneven samedi 28 mars 2026.
Fest Noz du Comité d’animation Le Folgoët
salle Kerjézéquel 69 rue d’arvor Lesneven Finistère
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 01:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Quel plaisir de pouvoir accueillir pour cette grande 1ère pour le Comité d’animation Le Folgoet, les Sonerien Du, Startijenn, Teckmao et Diskar dans cette très belle salle Kerjézéquel de Lesneven.
On compte sur vous pour mettre à l’honneur cette belle culture musicale bretonne ! .
salle Kerjézéquel 69 rue d’arvor Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89
