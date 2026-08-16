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AGENDA · Crozon

Fest-noz du Korrigan Rue de Ranvédan Crozon

vendredi 21 août 2026 · Rue de Ranvédan · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de Ranvédan
Adresse
Restaurant Le Korrigan
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Fest-noz du Korrigan

Rue de Ranvédan Restaurant Le Korrigan Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 01:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Fest-noz dans un cadre exceptionnel avec les groupes Skrab, O’Tridal,Kan Ha Biskoul (KHB) et le duo Danielo-Droual. Entrées dès 19h, début des concerts à 20h. Buvette et restauration sur place.   .

Rue de Ranvédan Restaurant Le Korrigan Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 14 37 

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English :

L’événement Fest-noz du Korrigan Crozon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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