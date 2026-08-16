Fest-noz du Korrigan Rue de Ranvédan Crozon
vendredi 21 août 2026 · Rue de Ranvédan · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Fest-noz du Korrigan
Rue de Ranvédan Restaurant Le Korrigan Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 01:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Fest-noz dans un cadre exceptionnel avec les groupes Skrab, O’Tridal,Kan Ha Biskoul (KHB) et le duo Danielo-Droual. Entrées dès 19h, début des concerts à 20h. Buvette et restauration sur place. .
Rue de Ranvédan Restaurant Le Korrigan Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 14 37
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English :
L’événement Fest-noz du Korrigan Crozon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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