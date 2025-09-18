Fest-noz Gouel an Hañv Route du Calvaire Trégastel

Trégastel

Fest-noz Gouel an Hañv

Route du Calvaire Jardin du presbytère Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

47 ème édition du Fest Noz Gouel an Hañv.

Repas crêpes à partir de 19h00, initiation à la danse bretonne à 20h suivie du traditionnel Fest Noz à 20h30.

Au programme du Fest-Noz:

-Le Bour-Bodros Quintet

Le Corre Lavanant/Guidevay

Les Américains du désert

-Moal/Chaplain

-Skemm

Michel SAVIDAN .

Route du Calvaire Jardin du presbytère Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 38 61 80

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English :

L’événement Fest-noz Gouel an Hañv Trégastel a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose