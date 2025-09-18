Fest-noz Gouel an Hañv Route du Calvaire Trégastel
Fest-noz Gouel an Hañv Route du Calvaire Trégastel samedi 13 juin 2026.
Trégastel
Fest-noz Gouel an Hañv
Route du Calvaire Jardin du presbytère Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
47 ème édition du Fest Noz Gouel an Hañv.
Repas crêpes à partir de 19h00, initiation à la danse bretonne à 20h suivie du traditionnel Fest Noz à 20h30.
Au programme du Fest-Noz:
-Le Bour-Bodros Quintet
Le Corre Lavanant/Guidevay
Les Américains du désert
-Moal/Chaplain
-Skemm
Michel SAVIDAN .
Route du Calvaire Jardin du presbytère Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 38 61 80
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English :
L’événement Fest-noz Gouel an Hañv Trégastel a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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