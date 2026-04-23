Trégastel

Rencontre autour de l’écriture et de la lecture

Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:30:00

fin : 2026-06-10 18:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Présentation d’un atelier d’écriture improvisé lors du premier confinement et lecture de textes des écrivaines en herbe par Renée Bissey Gouzien.

Sur inscription auprès de la bibliothèque. .

Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

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English :

L’événement Rencontre autour de l’écriture et de la lecture Trégastel a été mis à jour le 2026-04-23 par SITARMOR