Rencontre autour de l’écriture et de la lecture Trégastel
Rencontre autour de l’écriture et de la lecture Trégastel mercredi 10 juin 2026.
Trégastel
Rencontre autour de l’écriture et de la lecture
Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:30:00
fin : 2026-06-10 18:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Présentation d’un atelier d’écriture improvisé lors du premier confinement et lecture de textes des écrivaines en herbe par Renée Bissey Gouzien.
Sur inscription auprès de la bibliothèque. .
Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Rencontre autour de l’écriture et de la lecture Trégastel a été mis à jour le 2026-04-23 par SITARMOR
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