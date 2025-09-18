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Vide grenier Résidence Ti Langastel Trégastel

Vide grenier Résidence Ti Langastel Trégastel dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Résidence Ti Langastel

Adresse : 8 bis route de Lannion

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Trégastel

Vide grenier

Résidence Ti Langastel 8 bis route de Lannion Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier organisé par la résidence autonomie Ti Langastel de Trégastel.
Tous les bénéfices iront au profit des activités des résidents.
Petite restauration sur place.
Réservation obligatoire de l’emplacement (10 € les 3 mètres)   .

Résidence Ti Langastel 8 bis route de Lannion Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 37 

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English :

L’événement Vide grenier Trégastel a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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