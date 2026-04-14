16ème Atelier sur la Protection de la Vie Privée, Cstel Sainte-Anne, Tregastel, Trégastel

16ème Atelier sur la Protection de la Vie Privée 1 – 4 juin Cstel Sainte-Anne, Tregastel Côtes-d’Armor

sur inscription suite à une soumission/participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00

Le but principal est de rassembler les chercheur·euse·s de la communauté francophone dont les travaux portent sur la protection de la vie privée et des données personnelles, et de leur offrir un forum privilégié pour pouvoir présenter et échanger leurs idées sur cette thématique.

L’atelier est pluri-disciplinaire, et a vocation à rassembler notamment des chercheur·euse·s en informatique, droit, économie, sociologie et statistiques.

L’atelier se déroulera du 1er juin au soir au 4 juin 2026, au Castel Sainte Anne, site historique de Trégastel.

APVP n’étant pas une conférence au sens traditionnel du terme, la participation à l’atelier est conditionnée à la soumission d’une contribution. Tous les auteurs des contributions acceptées peuvent participer à l’atelier. Les contributions en sciences humaines et sociales sont éligibles à des bourses sponsorisées par le Groupe de travail sur la gouvernance et la régulation d’Internet ; plus d’information sur les conditions d’éligibilités sur le site du GT.

Contributions/participations attendues

Nous sollicitons deux types de contributions/participations :

Une contribution scientifique. Le comité scientifique encourage la soumission d’articles déjà publiés dans des revues ou des conférences internationales réputées. Dans ce cas, il suffit de soumettre l’article tel quel en mentionnant la conférence/revue où il a été publié et la sélection se fera principalement sur sa pertinence thématique pour APVP. Pour les autres soumissions, comme par exemple un travail en cours, la sélection se fera sur un document de travail de 4 à 10 pages. Chaque contribution sélectionnée donnera lieu à une présentation de 20 minutes (dont les questions), éventuellement sous la forme d’une démonstration.

Un projet collaboratif (ANR, H2020, PIA,…) que les participants intéressés pourront présenter en 15 minutes. Il est demandé de soumettre un descriptif sur 1 à 2 pages des objectifs du projet et des résultats attendus afin de pouvoir en juger la pertinence.

Cstel Sainte-Anne, Tregastel Rue des Calculots, Tregastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://apvp2026.sciencesconf.org/?lang=fr »}] [{« link »: « https://apvp2026.sciencesconf.org/?lang=fr »}]

Atelier pluri-disciplinaire (info, droit, éco, socio et statistiques) qui rassemble des chercheur·euse·s dont les travaux portent sur la protection de la vie privée et des données personnelles

com IRISA