Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Place Sainte Anne Trégastel
Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Place Sainte Anne Trégastel vendredi 22 mai 2026.
Trégastel
Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan
Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22 16:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Rencontre littéraire avec l’autrice Sylvie Le Bihan pour son roman L’ ami Louis suivi d’une vente/dédicaces assurée par Tom librairie de Perros-Guirec.
Rencontre organisée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor dans le cadre de prix Louis Guilloux.
Sur inscription auprès de la bibliothèque. .
Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Trégastel a été mis à jour le 2026-04-23 par SITARMOR
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