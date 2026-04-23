Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Place Sainte Anne Trégastel

Trégastel

Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan

Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-22 16:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre littéraire avec l’autrice Sylvie Le Bihan pour son roman L’ ami Louis suivi d’une vente/dédicaces assurée par Tom librairie de Perros-Guirec.

Rencontre organisée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor dans le cadre de prix Louis Guilloux.

Sur inscription auprès de la bibliothèque. .

Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

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English :

L’événement Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Trégastel a été mis à jour le 2026-04-23 par SITARMOR