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Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Place Sainte Anne Trégastel

Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Place Sainte Anne Trégastel vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Place Sainte Anne

Adresse : Centre des Congrès

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Trégastel

Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan

Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22 16:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Rencontre littéraire avec l’autrice Sylvie Le Bihan pour son roman L’ ami Louis suivi d’une vente/dédicaces assurée par Tom librairie de Perros-Guirec.
Rencontre organisée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor dans le cadre de prix Louis Guilloux.
Sur inscription auprès de la bibliothèque.   .

Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

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English :

L’événement Rencontre littéraire et vente/dédicaces avec Sylvie Le Bihan Trégastel a été mis à jour le 2026-04-23 par SITARMOR

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