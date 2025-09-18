A voix haute Place Sainte Anne Trégastel

A voix haute Place Sainte Anne Trégastel jeudi 18 septembre 2025.

A voix haute

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-10-09 15:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-09

Lectures à voix haute d’extraits de textes. Un moment de découvertes, d’écoute et d’échanges.

A destination des adultes. Sur inscription. .

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A voix haute Trégastel a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose