A voix haute Place Sainte Anne Trégastel
A voix haute Place Sainte Anne Trégastel jeudi 18 septembre 2025.
A voix haute
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-18 14:00:00
fin : 2025-10-09 15:00:00
2025-09-18 2025-10-09
Lectures à voix haute d’extraits de textes. Un moment de découvertes, d’écoute et d’échanges.
A destination des adultes. Sur inscription. .
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel 22730 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
