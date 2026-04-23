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Projection/rencontre Dastum, la maison des sources Place Sainte-Anne Trégastel

Projection/rencontre Dastum, la maison des sources Place Sainte-Anne Trégastel jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Place Sainte-Anne

Adresse : Centre des congrès

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Trégastel

Projection/rencontre Dastum, la maison des sources

Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Projection du film Dastum, la maison des sources puis échanges avec Giuseppe De Vecchi, le réalisateur, et un représentant des éditions Dastum.
Centre des congrès Trégastel   .

Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

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English :

L’événement Projection/rencontre Dastum, la maison des sources Trégastel a été mis à jour le 2026-04-23 par SITARMOR

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