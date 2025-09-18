Bébé lecteur Place sainte Anne Trégastel

Bébé lecteur Place sainte Anne Trégastel
Bébé lecteur Place sainte Anne Trégastel jeudi 18 septembre 2025.
Bébé lecteur
Place sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-09-18 10:45:00
Date(s) :
2025-09-18 2025-10-09
Thématique Bébés chouettes
Un moment pour les tout-petits à partager dans la convivialité autour de lectures.
0-3 ans, sur réservation .
Place sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébé lecteur Trégastel a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose