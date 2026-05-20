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Vide garage 2ème édition Rue de Poul Palud Trégastel

Vide garage 2ème édition Rue de Poul Palud Trégastel dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue de Poul Palud

Adresse : Parking de Brico-Nautic

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Trégastel

Vide garage 2ème édition

Rue de Poul Palud Parking de Brico-Nautic Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez faire de bonnes affaires en tant qu’acheteur ou bien vendeur sur notre parking et dans le magasin.
Au bénéfice de la SNSM Trégastel Île Grande.   .

Rue de Poul Palud Parking de Brico-Nautic Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 86 46 

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English :

L’événement Vide garage 2ème édition Trégastel a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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