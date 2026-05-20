Vide garage 2ème édition Rue de Poul Palud Trégastel
Vide garage 2ème édition Rue de Poul Palud Trégastel dimanche 14 juin 2026.
Trégastel
Vide garage 2ème édition
Rue de Poul Palud Parking de Brico-Nautic Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez faire de bonnes affaires en tant qu’acheteur ou bien vendeur sur notre parking et dans le magasin.
Au bénéfice de la SNSM Trégastel Île Grande. .
Rue de Poul Palud Parking de Brico-Nautic Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 86 46
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English :
L’événement Vide garage 2ème édition Trégastel a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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