AGENDA · Moëlan-sur-Mer
Fest-Noz Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Port de Belon · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Fest-Noz
Rue du Port de Belon Port de Belon Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le fest-noz se déroule dans le cadre de la fête du Port du Belon.
Au programme du Fest-Noz Ar Vreudeur Le Guellec, Guigo/Flammer, Kanerien Sant Turian.
L’entrée est gratuite. .
Rue du Port de Belon Port de Belon Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 05 82
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English :
L’événement Fest-Noz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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