Fest-Noz Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer

samedi 12 septembre 2026 · Rue du Port de Belon · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Fest-Noz

Rue du Port de Belon Port de Belon Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le fest-noz se déroule dans le cadre de la fête du Port du Belon.

Au programme du Fest-Noz Ar Vreudeur Le Guellec, Guigo/Flammer, Kanerien Sant Turian.

L’entrée est gratuite. .

Rue du Port de Belon Port de Belon Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 05 82

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English :

L’événement Fest-Noz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS