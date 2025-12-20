Fest-noz paillettes rue Emile le Labourer Baud

Fest-noz paillettes

rue Emile le Labourer Salle du Scaouët Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Stage de danse et concours de Laridé de Baud suivi d’un fest-noz.

Galettes et buvette sur place,

Programmation à venir.

Par l’école Diwan de Baud .

rue Emile le Labourer Salle du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 7 66 12 62 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-noz paillettes Baud a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAUD Communauté