Fest-noz paillettes rue Emile le Labourer Baud
Fest-noz paillettes rue Emile le Labourer Baud samedi 25 avril 2026.
Fest-noz paillettes
rue Emile le Labourer Salle du Scaouët Baud Morbihan
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Stage de danse et concours de Laridé de Baud suivi d’un fest-noz.
Galettes et buvette sur place,
Programmation à venir.
Par l’école Diwan de Baud .
rue Emile le Labourer Salle du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 7 66 12 62 67
