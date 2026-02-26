Salon multi collections rue Emile Le Labourer Baud

Salon multi collections

rue Emile Le Labourer Salle du Scaouët Baud Morbihan

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

Philatélie, vieux documents, cartophilie, numismatique et autres collections.

8h à 17h 1€ l’entrée.

Par le club philatélique Baud-timbres. .

rue Emile Le Labourer Salle du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45

