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AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

FEST-NOZ Les Résidentiels Saint-Brevin-les-Pins

jeudi 8 octobre 2026 · Les Résidentiels · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les Résidentiels
Adresse
Allée Jean Claude Brialy
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

FEST-NOZ

Les Résidentiels Allée Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

La résidence se met aux couleurs de la Bretagne. Rejoignez-nous pour un Fest-Noz convivial, où musique, danses traditionnelles et bonne humeur vous feront vivre un moment de fête et de partage inoubliable.
Dans le cadre d’octobre en lumière, tout le programme ici

Résa   02 40 21 21 21  animationstbrevin@residentiels.fr   .

Les Résidentiels Allée Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 21 21  com@residentiels.fr

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English :

L’événement FEST-NOZ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin

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