FEST-NOZ Les Résidentiels Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

FEST-NOZ

Les Résidentiels Allée Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

La résidence se met aux couleurs de la Bretagne. Rejoignez-nous pour un Fest-Noz convivial, où musique, danses traditionnelles et bonne humeur vous feront vivre un moment de fête et de partage inoubliable.

Dans le cadre d’octobre en lumière, tout le programme ici

Résa 02 40 21 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr .

Les Résidentiels Allée Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 21 21 com@residentiels.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FEST-NOZ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin