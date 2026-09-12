FEST-NOZ Les Résidentiels Saint-Brevin-les-Pins
jeudi 8 octobre 2026 · Les Résidentiels · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
FEST-NOZ
Les Résidentiels Allée Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
La résidence se met aux couleurs de la Bretagne. Rejoignez-nous pour un Fest-Noz convivial, où musique, danses traditionnelles et bonne humeur vous feront vivre un moment de fête et de partage inoubliable.
Dans le cadre d’octobre en lumière, tout le programme ici
Résa 02 40 21 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr .
Les Résidentiels Allée Jean Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 21 21 com@residentiels.fr
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English :
L’événement FEST-NOZ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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