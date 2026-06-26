Festa de São João au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Samedi 27 juin 2026, Festa de São João au Magmaa, le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’Ile de Nantes. La São João, l’une des plus grandes fêtes traditionnelles du Brésil, connue pour ses bals populaires, ses musiques entraînantes et sa convivialité légendaire. Initiation au Forro (danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste) de 19h à 20hBal/ concert Forro de 20h à 22hBal/ DJ Forro de 22h à minuit Restauration possible sur place dès 17h.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

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