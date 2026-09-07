Festa di I Sensi, Place de la mairie quartier Teghja 20140 Argiusta-Moriccio, Argiusta-Moriccio

Informations pratiques

Festa di I Sensi 19 et 20 septembre Place de la mairie quartier Teghja 20140 Argiusta-Moriccio Corse-du-Sud

200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À Festa di I Sensi débutera par une conférence,puis des démonstrations culinaires,des visites guidées du patrimoine et un marché des producteurs.

Place de la mairie quartier Teghja 20140 Argiusta-Moriccio Argiusta-Moriccio Argiusta-Moriccio 20140 Corse-du-Sud Corse 0603420079 https://festa-di-i-sensi.com/ https://www.arghjusta-muricciu.corsica Notre Festa di I Sensi fêtera ses 10 ans avec des conférences, des dégustations culinaires, un marché des producteurs,des visites guidées à la découverte du village pour toutes les générations de 7 à 77 ans.

Le thème de cette est : Lesroutes du sel en Corse en Bretagne et dans les alpes maritimes. Des parking le long de la route et une navette gratuite ainsi qu’une calèche tirée par un cheval.

À Festa di I Sensi débutera par une conférence,puis des démonstrations culinaires,des visites guidées du patrimoine et un marché des producteurs.

©Yann Castan