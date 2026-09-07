Festi di i sensi / JEP 2026 : conférence sur la cuisine niçoise, Place de la mairie, Argiusta-Moriccio, Argiusta-Moriccio

Informations pratiques

Festi di i sensi / JEP 2026 : conférence sur la cuisine niçoise Samedi 19 septembre, 17h00 Place de la mairie, Argiusta-Moriccio Corse-du-Sud

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cuisine niçoise et méditerranéenne, cuisine de santé : une tradition en héritage

Ancrées dans la diète méditerranéenne, les cuisines niçoise et méditerranéenne valorisent des produits locaux, simples et de saison, transformés en un véritable art de vivre. Le sel, ressource essentielle et symbole méditerranéen, façonne depuis des siècles paysages, routes et identités culinaires.

Dans le cadre des Journées europenne du patrimoine 2026, la commune d’Argiusta-Moriccio en Corse du sud, accueillera dans le cadre de son festival « Festi di i sensi » un conférencier retracera l’histoire d’une cuisine populaire devenue emblématique, porteuse de convivialité, de saveurs et de bien être, aujourd’hui candidate à l’inscription de la Diète méditerranéenne à l’Unesco.

Place de la mairie, Argiusta-Moriccio 6 D757 Argiusta-Moriccio Argiusta-Moriccio 20140 place du village Corse-du-Sud Corse 04 95 24 32 36 https://www.facebook.com/ArgiustaMoriccio [{« link »: « https://www.arghjusta-muricciu.corsica/evenements/festi-di-i-sensi-2/ »}] accès voiture/Parking

Cuisine niçoise et méditerranéenne, cuisine de santé : une tradition en héritage

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