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Festa Guinguette Festavri’Yeah Rue du Champ de Foire Avrillé

Festa Guinguette Festavri’Yeah Rue du Champ de Foire Avrillé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du Champ de Foire

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 85440 Avrillé

Département : Vendée

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Avrillé

Festa Guinguette Festavri’Yeah

Rue du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

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Rue du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 72 30 99 09  festavri-yeah@hotmail.fr

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English :

L’événement Festa Guinguette Festavri’Yeah Avrillé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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