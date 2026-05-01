Festa Guinguette Festavri’Yeah Rue du Champ de Foire Avrillé

Avrillé

Festa Guinguette Festavri’Yeah

Rue du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

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Rue du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 72 30 99 09 festavri-yeah@hotmail.fr

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English :

L’événement Festa Guinguette Festavri’Yeah Avrillé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral