Festa Guinguette Festavri’Yeah Rue du Champ de Foire Avrillé
Festa Guinguette Festavri’Yeah Rue du Champ de Foire Avrillé samedi 23 mai 2026.
Avrillé
Festa Guinguette Festavri’Yeah
Rue du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avrillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
.
Rue du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 72 30 99 09 festavri-yeah@hotmail.fr
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English :
L’événement Festa Guinguette Festavri’Yeah Avrillé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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