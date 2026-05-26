FESTA MAJOR Saint-Nazaire
FESTA MAJOR Saint-Nazaire vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Nazaire
FESTA MAJOR
Place de la République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Trois jours de fête avec concerts…Nous vous attendons nombreux.
.
Place de la République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three days of festivities with concerts…We look forward to seeing you there.
L’événement FESTA MAJOR Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales)
- LAB RH Saint-Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire 2 juin 2026
- Bienvenue à Nantes Saint Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire 4 juin 2026
- Rencontres Territoriales de la Transition, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire 5 juin 2026
- Serious game réemploi #2, à confirmer, Saint-Nazaire 11 juin 2026
- Garden of Commons, Nefeli Papadimouli Le Grand Café Saint-Nazaire 13 juin 2026