Saint-Nazaire

FESTA MAJOR

Place de la République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Trois jours de fête avec concerts…Nous vous attendons nombreux.

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Place de la République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62

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English :

Three days of festivities with concerts…We look forward to seeing you there.

L’événement FESTA MAJOR Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME