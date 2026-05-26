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FESTA MAJOR Saint-Nazaire

FESTA MAJOR Saint-Nazaire

FESTA MAJOR Saint-Nazaire vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66570 Saint-Nazaire

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Saint-Nazaire

FESTA MAJOR

Place de la République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Trois jours de fête avec concerts…Nous vous attendons nombreux.
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Place de la République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62 

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English :

Three days of festivities with concerts…We look forward to seeing you there.

L’événement FESTA MAJOR Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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