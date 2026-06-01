Garden of Commons, Nefeli Papadimouli, Le Radôme – toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Garden of Commons, Nefeli Papadimouli 23 septembre – 18 octobre Le Radôme – toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Architecte de formation, Nefeli Papadimouli ancre sa recherche dans un savoir-faire artisanal où le geste de la main se prolonge en écriture chorégraphique et en l’invention de gestes collectifs. Son œuvre enquête sur la notion d’espace commun, envisagé dans sa relation aux corps et aux usages. Utilisant le textile comme matériau, elle invite le public à expérimenter ses œuvres modulables.

L’exposition Garden of Commons au Grand Café se prolongera par une procession performée et une seconde exposition de Nefeli Papadimouli dans le Radôme, cet espace posé sur le toit de la base sous-marine, à deux pas du jardin de Gilles Clément : un dôme géodésique où l’artiste développera une installation sous influence du concept de Tiers-Paysage.

Le Radôme – toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire Boulevard de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

La seconde exposition de Nefeli Papadimouli prendra place dans le Radôme, cet espace posé sur le toit de la base sous-marine, à deux pas du jardin de Gilles Clément. art art contemporain

Nefeli Papadimouli, Idiopolis (I – X), 2024. Vue d’exposition à la 17ème Biennale de Lyon La voix des fleuves aux Grandes Locos. Photographie © Jair Lanes © ADAGP, Paris, 2026.