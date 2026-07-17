Normandie dans l’oeil des photographes des chantiers navals et de Roger Schall, Escal’Atlantic et Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Normandie dans l’oeil des photographes des chantiers navals et de Roger Schall 1 septembre 2026 – 30 septembre 2027 Escal’Atlantic et Ecomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Pass Transat’ : Escal’Atlantic + Ecomusée – plein : 16 € / 4 – 17 ans : 8 € // Écomusée seul – plein : 6 € / réduit : 5 € / 4 – 17 ans : 3 € // Escal’Atlantic seul – plein : 15 € / réduit : 13 € / 4 – 17 ans : 7,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T13:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T14:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:00:00+02:00

https://www.saint-nazaire-musees.com/liste-evenements/exposition-photographique/exposition-paquebot-normandie-schall-photographes/

Avant d’être un paquebot de légende, Normandie fut une image de son époque.

De sa construction à Saint-Nazaire à son voyage inaugural vers New York, photographes des chantiers navals et photoreporters comme Roger Schall ont façonné son mythe.

À travers 86 photographies, souvent inédites, cette exposition dévoile comment le plus célèbre des paquebots français est devenu une icône mondiale.

Normandie, naissance d’un phénomène médiatique

Le 29 octobre 1932, des milliers de personnes assistent à la mise à l’eau de Normandie à Saint-Nazaire. Photographes et cameramen sont présents en nombre pour immortaliser l’événement. En quelques heures, les images du plus grand paquebot du monde font le tour de la presse française et internationale.

Normandie est sans doute le navire le plus photographié de son temps. De sa construction à son voyage inaugural vers New York, son image fascine. Elle nourrit les journaux illustrés, façonne les imaginaires et participe à faire du paquebot une véritable icône des années 1930.

Dans cette exposition, deux regards se rencontrent. Celui des photographes des chantiers navals, qui documentent la naissance du navire au fil des années, et celui de Roger Schall, figure majeure du photojournalisme, qui saisit sa mise en service, ses passagers et sa célébrité grandissante.

À travers 86 photographies présentées à l’Écomusée et à Escal’Atlantic, l’exposition explore la manière dont les images ont contribué à construire la légende du Normandie.

Une exposition en deux chapitres

Pour raconter l’histoire du paquebot Normandie, l’exposition se déploie sur deux musées, à l’Écomusée de Saint-Nazaire et à Escal’Atlantic. Entre regard documentaire et composition artistique, les photographies révèlent comment le plus grand paquebot du monde devient un objet de fascination et un événement médiatique mondial.

À l’Écomusée : à Saint-Nazaire, la naissance d’un géant

De la pose de la première tôle au départ du navire vers l’Atlantique, les photographes des Chantiers de Penhoët racontent quatre années d’une construction hors norme.

Elles montrent les ouvriers, les gestes techniques, les volumes gigantesques et la naissance progressive du navire. En regard, Roger Schall saisit lui aussi les formes monumentales de Normandie, ses lignes modernes et sa puissance visuelle.

À Escal’Atlantic :Normandieen majesté

À bord, le dialogue se poursuit. Les photographies des chantiers dévoilent les décors Art déco, les espaces et les emménagements du navire. Roger Schall y ajoute la vie : passagers, équipages, personnalités et fêtes inaugurales.

De Saint-Nazaire à New York, leurs regards croisés racontent comment Normandie est devenu bien plus qu’un paquebot : un symbole du savoir-faire et de l’art de vivre français.

Escal’Atlantic et Ecomusée de Saint-Nazaire boulevard de la Légion d’honneur Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.saint-nazaire-musees.com/liste-evenements/exposition-photographique/exposition-paquebot-normandie-schall-photographes/ »}]

Avant d’être un paquebot de légende, Normandie fut une image de son époque. De sa construction à Saint-Nazaire à son voyage inaugural vers New York, photographes des chantiers navals…

©Création graphique : Grégoire Chauveau. Photographe : Roger Schall – Schall Collection.