Garden of Commons, Nefeli Papadimouli Le Radôme – toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire Saint-Nazaire 23 septembre – 18 octobre

La seconde exposition de Nefeli Papadimouli prendra place au Radôme, cet espace posé sur le toit de la base sous-marine, à deux pas du jardin de Gilles Clément.

Architecte de formation, Nefeli Papadimouli ancre sa recherche dans un savoir-faire artisanal où le geste de la main se prolonge en écriture chorégraphique et en l’invention de gestes collectifs. Son œuvre enquête sur la notion d’espace commun, envisagé dans sa relation aux corps et aux usages. Utilisant le textile comme matériau, elle invite le public à expérimenter ses œuvres modulables.

L’exposition _Garden of Commons_ au Grand Café se prolongera par une procession performée et une seconde exposition de Nefeli Papadimouli dans le Radôme, cet espace posé sur le toit de la base sous-marine, à deux pas du jardin de Gilles Clément : un dôme géodésique où l’artiste développera une installation sous influence du concept de Tiers-Paysage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T19:00:00.000+02:00

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Le Radôme – toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire Boulevard de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire Ville Port Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique



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