Serious game réemploi #2, à confirmer, Saint-Nazaire
Serious game réemploi #2, à confirmer, Saint-Nazaire jeudi 11 juin 2026.
Serious game réemploi #2 Jeudi 11 juin, 10h00 à confirmer Loire-Atlantique
Sur inscription, réservé aux MOA et MOE du territoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00
Une matinée à destination des MOA et MOE pour se former à l’intégration de matériaux de réemploi dans un projet de réhabitilitation ou de construction neuve.
à confirmer 44600 Saint-Nazaire 44600 Villeneuve Loire-Atlantique Pays de la Loire
Matinée de formation sous forme de serious game autour de la dépose sélective et du réemploi de matériaux dans le bâtiment
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