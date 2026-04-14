LAB RH Saint-Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

LAB RH Saint-Nazaire Mardi 2 juin, 13h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00

Dans un monde RH saturé de processus, d’algorithmes et de gestion de la data, l’intuition est devenue l’outil le plus sous-estimé des décideurs. Elle n’est pas un défaut de logique, mais une boussole précieuse face à la complexité.

Pour cette 3ème édition du LAB RH de Saint-Nazaire, nous vous invitons à explorer cet équilibre fragile mais essentiel entre la donnée et le ressenti. Comment le flair et l’émotion peuvent-ils devenir de véritables leviers de performance et d’humanité dans vos organisations ?

Au programme de cette après-midi :

Table Ronde 1 : « Data vs Intuition : qui gagne ? » – Un débat constructif sur la complémentarité entre l’analyse cartésienne, l’IA et l’audace du « hors-cadre ».

Table Ronde 2 : « L’instinct à l’épreuve du terrain » – Témoignages et partages de « pas de côté » par des dirigeants et managers du territoire.

Venez découvrir comment transformer votre intuition en un outil de décision stratégique.

Réservez votre place dès maintenant pour oser, vous aussi, décider autrement !

Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire 6 esplanade anna marly 44600 Saint-Nazaire 44600 Herbins Gare Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lab-rh-3 »}]

Et si la décision la plus rationnelle n’était pas toujours la meilleure ?