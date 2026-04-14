Rencontres Territoriales de la Transition, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Rencontres Territoriales de la Transition Vendredi 5 juin, 08h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Tarif unique de 20euros sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Face aux enjeux climatiques et énergétiques, la transformation des modèles économiques n’est plus une option, c’est une opportunité de croissance et de résilience. Pour vous accompagner dans ce défi, La Graine, la CCI Nantes St-Nazaire et la Maison de l’Entreprise vous invitent à la première édition des Rencontres Territoriales de la Transition.

Au programme de cette matinée :

08h30 | Accueil Café & Networking libre

Faites connaissance avec l’écosystème avant d’entrer dans le vif du sujet.

09h00 | Cycle de Conférences & Retours d’expériences

Trois temps forts pour confronter nos visions et trouver des solutions :

Tensions sur les ressources : On va dans le mur ? Raréfaction, contraintes réglementaires, risques géopolitiques : état des lieux d’un monde qui change et impacts sur nos entreprises locales.

Dilemme des achats : Économie ou Écologie ? Comment concilier performance financière et engagement RSE ? Le défi de la stratégie d’achat au cœur de la transition.

Coopérer pour faire face aux tensions Pourquoi l’intelligence collective est notre meilleure arme. Exemples de mutualisation et de synergies sur le bassin nazairien.

12h00 | Networking Organisé & Espace Experts Un temps structuré pour ne pas repartir qu’avec des idées, mais avec des contacts concrets.

Cibles : Dirigeants, Responsables RSE/QHSE, Directeurs financiers, Achateurs, Indépendants, Acteurs de l’emploi, Service de Developpement economique, …

Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire 6 esplanade anna marly 44600 Saint-Nazaire 44600 Herbins Gare Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-initiatives-locales-de-saint-nazaire-et-de-sa-region-c-i-l/evenements/rencontres-territoriales-de-la-transition »}]

Votre entreprise a rendez-vous avec demain. Le bassin de Saint-Nazaire s’engage : et vous ?