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Bienvenue à Nantes Saint Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Bienvenue à Nantes Saint Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Maison de l'Entreprise de Saint Nazaire

Adresse : 6 esplanade anna marly 44600

Ville : 44600 Saint-Nazaire

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : Entrée libre / sur inscription

Bienvenue à Nantes Saint Nazaire Jeudi 4 juin, 08h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Entrée libre / sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00

Nantes Saint-Nazaire Développement vous invite à un petit-déjeuner d’accueil et de réseautage réunissant les entreprises récemment implantées sur le territoire et les acteurs clés de l’accompagnement des entreprises en local.

Mot d’accueil et présentation des entreprises accompagnées
Pitchs de dirigeants engagés
Témoignage d’une entreprise implantée depuis 10 ans
Présentation des temps forts à venir
Petit-déjeuner et networking

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NSD vous invite à un petit-déjeuner d’accueil et de réseautage réunissant les entreprises récemment implantées sur le territoire et les acteurs clés de l’accompagnement des entreprises en local. Reseau

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