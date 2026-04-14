Bienvenue à Nantes Saint Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Bienvenue à Nantes Saint Nazaire Jeudi 4 juin, 08h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Entrée libre / sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T10:30:00+02:00

Nantes Saint-Nazaire Développement vous invite à un petit-déjeuner d’accueil et de réseautage réunissant les entreprises récemment implantées sur le territoire et les acteurs clés de l’accompagnement des entreprises en local.

Mot d’accueil et présentation des entreprises accompagnées

Pitchs de dirigeants engagés

Témoignage d’une entreprise implantée depuis 10 ans

Présentation des temps forts à venir

Petit-déjeuner et networking

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NSD vous invite à un petit-déjeuner d’accueil et de réseautage réunissant les entreprises récemment implantées sur le territoire et les acteurs clés de l’accompagnement des entreprises en local. Reseau