FÊTE DE L’ABRICOT Saint-Nazaire
FÊTE DE L’ABRICOT Saint-Nazaire samedi 20 juin 2026.
Saint-Nazaire
FÊTE DE L’ABRICOT
Place de la République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Producteurs et musique vous attendent….
.
Place de la République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Producers and music await you….
L’événement FÊTE DE L’ABRICOT Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales)
- Laboratoire portuaire, Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire 23 mai 2026
- Concert Bouskidou Symphonique, Théâtre Simone Veil, Saint-Nazaire 23 mai 2026
- LAB RH Saint-Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire 2 juin 2026
- Bienvenue à Nantes Saint Nazaire, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire 4 juin 2026
- Rencontres Territoriales de la Transition, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire 5 juin 2026