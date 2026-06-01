Tout Saint Nazaire Chante, Boulevard Albert 1er 44600 Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Tout Saint Nazaire Chante Dimanche 21 juin, 17h00 Boulevard Albert 1er 44600 Saint Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

À l’initiative de la chorale nazairienne Kaléidos Songs, une chorale de plus de 800 chanteurs résonnera pour la fête de la musique.

Ce rassemblement spontané a pour but de retrouver le plaisir, l’authenticité et l’esprit originel de la fête de la musique. Venez nous rejoindre et chanter avec nous des chansons françaises connues de tous.

« Tout Saint-Nazaire chante » s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux initiés et à tous ceux qui pensent encore que fredonner n’est pas pour eux ! C’est l’occasion de chanter un répertoire du patrimoine de la chanson française, sous la direction de Jacques LE BAIL, chef de chœur de Kaléidos Songs.

Les membres du groupe Kaléidos Songs vous invitent à découvrir à partir de début juin sur http://kaleidos-songs.org/ les titres qui ont été sélectionnés pour vous.

Des carnets de chants vous seront distribués sur place le 21 juin ou téléchargeables sur le site, ou en téléchargeant un QR Code sur place.

Pour ceux qui ont envie de nous aider à entraîner le public à chanter, choristes ou non, des répétitions publiques sont prévues de 19h30 à 21h30 les mardis 2, 9 et 16 juin salle Kerfaouet, 12b rue des Pinsons (Villes Martin) St-Nazaire

Alors ! Venez partager avec nous la passion du chant et en attendant, découvrez sur le site, les vidéos et les photos des éditions précédentes !

Faites passer l’info à tous vos amis qui aiment chanter !

http://kaleidos-songs.org/

https://www.facebook.com/www.choralekaleidossongs/

« TOUT SAINT NAZAIRE CHANTE » 13ème édition

Fête de la Musique 2026

de 17h00 à 18h30 le 21 juin

Sur le Front de Mer (bd Albert 1er) en face des pêcheries entre les bars La Barak-k et La Bronzette

Boulevard Albert 1er 44600 Saint Nazaire Boulevard Albert 1 er 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Sautron Loire-Atlantique Pays de la Loire https://kaleidos-songs.org [{« link »: « http://kaleidos-songs.org/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/www.choralekaleidossongs/ »}]

À l’initiative de la chorale nazairienne Kaléidos Songs, une chorale de plus de 800 chanteurs résonnera pour la fête de la musique.

©Chorale Kaleidossongs