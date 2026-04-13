Architecture et décarbonation : intégrer les énergies renouvelables et les matériaux biosourcés dans les projets – Visite de deux bâtiments, IFSI, Saint-Nazaire

Architecture et décarbonation : intégrer les énergies renouvelables et les matériaux biosourcés dans les projets – Visite de deux bâtiments Vendredi 19 juin, 10h00, 14h00 IFSI Loire-Atlantique

Visites sur inscription, réservées aux architectes et aux élus de collectivités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T10:00:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00

Cette journée de visites à destination des élus et des architectes propose de s’intéresser à l’intégration architecturale des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés, et plus généralement à la possibilité d’allier qualité et sobriété énergétique dans les constructions.

Le partage d’expérience sera organisé autour de deux projets :

– l’IFSI de Saint-Nazaire (DLW architectes) ;

– la médiathèque de Trignac (Belenfant-Daubas).

Chacun des projets sera présenté par son maître d’œuvre : DLW architectes pour la visite de Saint-Nazaire et Belenfant-Daubas architectes pour celle de Trignac

Chaque visite sera l’occasion de mettre en partage ces retours d’expérience et les enjeux portés par :

– l’ADEME : sur les sujets d’accompagnement technique et financier ;

– le CAUE sur la qualité des projets: insertion, fonctionnement, paysage et architecture.

Possibilité de s’inscrire à l’une ou aux deux visites.

IFSI rue Pierre Marie Juret, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue44.com/2026/04/13/visites-performance-energetique/ »}]

Le CAUE de Loire-Atlantique et l’ADEME Pays de la Loire proposent un partage d’expérience sur l’intégration des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés à travers la visite de deux projets. Architecture Energies renouvelables

À gauche : IFSI St-Nazaire © MOE : DLW, photo : CAUE 44. À droite : Médiathèque de Trignac © MOE : Belenfant-Daubas, photo : Bruded